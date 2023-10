Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de sambata, 21 octombrie, a fost cea mai calda de cand se fac masuratori in Romania. Au fost 35,1 grade Celsius la Turnu Magurele, in judetul Teleorman, a declarat meteorologul Meda Andrei pentru Radio Romania Actualitati, citata de Agerpres.

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in timpul verii, conform caracterizarii climatice a lunii septembrie, publicate de Administratia…

- "Urmare a unor restrictii impuse de autoritatile bulgare pe teritoriul statului vecin privind unele verificari suplimentare pentru persoane, traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu a fost ingreunat, miercuri, 16 august, motiv pentru care, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Temperatura medie la nivel global a fost, in luna iulie a acestui an, cu 0,33 grade Celsius mai mare decat precedentul record, consemnat tot in iulie, in urma cu 4 ani, cand media planetara a fost de 16,63 de grade Celsius. Temperatura aerului a fost de asemenea cu 0,72 grade mai mare decat media…