Sâmbătă, 20 iunie 2020 are loc Solstițiul de Vară Sambata, 20 iunie 2017, la ora 21.43 va avea loc Solstitiul de Vara, eveniment cosmic ce marcheaza inceputul sezonului cald și din punct de vedere astronomic. Fiindca de la 1 iunie se considera ca vara a sosit. Deși… Așadar, sambata este cea mai lunga zi din acest an. De regula data pica pe 21 iunie, […] Articolul Sambata, 20 iunie 2020 are loc Solstițiul de Vara apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

