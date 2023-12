Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Irineu, sambata, 2 decembrie 2023, in municipiul Alba Iulia, a avut loc Intalnirea anuala a tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Alba Iuliei, eveniment organizat in contextul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Cu prilejul acestui moment deosebit, in vechea Cetate a Balgradului au fost prezenți peste 500 de tineri care se […] The post Sambata, 2 decembrie 2023, in Cetatea Marii Unirii a avut loc intalnirea tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Alba Iuliei first appeared on Alba Iulia Info .