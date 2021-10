Sam Fender a lansat albumul “Seventeen Going Under”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani, James Blake a lansat un album nou – “Friends That Break Your Heart”; considerat de artist a fi cel mai bun proiect al sau. Acesta contine single-urile “Say That You Will”, “Famous Last Words” si “Life Is Not The Same”. James a anuntat un turneu in Europa si Marea Britanie pentru primavara…

- Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” și documentarul “Justin Bieber: Our World”! Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al șaselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley și ii are in prim plan…

- Casa de discuri germana Prophecy Productions a lansat un nou single „Tinerețe fara batranețe“, extras din albumul „Zau“, materialul discografic semnat Negura Bunget care va fi lansat la sfarșitul lunii noiembrie. Discul este moștenirea bateristului și creierului formației, Gabriel „Negru“ Mafa, care…

- Alessia Cara a lansat al treilea material discografic din cariera, “In The Meantime”, un amestec inspirat de adevaruri dure și sunete tropicale. Alessia a colaborat cu producatori precum Salaam Remi, un colaborator frecvent al eroului muzical al Alessiei, Amy Winehouse, si a adunat un set variat care…

- Olivia isi continua anul exceptional prin lansarea videoclipului piesei “Brutal”, de pe noul album “Sour”. Videoclipul este regizat de Petra Collins si este realizat pe iPad folosind Apple Pencil si Procreate App. Lansarea a avut loc pe 23 august, ziua in care piesa a fost certificata cu discul de platina…

- Billie Eilish a lansat albumul “Happier Than Ever”, al doilea material discografic din cariera. Materialul contine 16 piese, printre care se regasesc si deja-lansatele track-uri “my future”, “Therefore I Am”, “Lost Cause” sau “NDA”Continuand tradiția de pe albumul ei de debut, “Happier Than Ever” nu…

- Timișoreanca Ana Kui a lansat recent albumul de debut, „Ganduri țesute”, un material sonor care cuprinde zece melodii de suflet. Albumul poate fi comandat pe site-ul oficial al artistei și se poate asculta pe principalele platforme de streaming. „Cant de la cinci ani, insa am luat-o mai serios din liceu.…

- Sectorul Social Filantropic al Centrului Eparhial Suceava a lansat, in colaborare cu Sectorul Cultural și cu Protopopiatele Suceava I, Suceava II, Radauți, Falticeni și Campulung Moldovenesc, proiectul caritabil „Pentru prima data la mare", ediția I, cu ...