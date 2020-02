Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini a declansat luni un val de critici dupa ce a denuntat ceea ce a numit o recurgere frecventa de catre femeile straine la clinicile medicale de urgente pentru a face avort, in opinia sa din cauza unui ''stil de viata necivilizat'', transmite AFP potrivit…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini a declansat luni un val de critici dupa ce a denuntat ceea ce a numit o recurgere frecventa de catre femeile straine la clinicile medicale de urgente pentru a face avort, in opinia sa din cauza unui ''stil de viata necivilizat'', transmite…

- Cum te recuperezi pe tine, centimetru cu centimetru de piele, dupa ce o explozie ți-a afectat jumatate din corp.Incercarile la care a fost supusa Mihaela, o tanara arsa in Timișoara, nu sunt diferite de obstacolele prin care trece orice mare ars trimis in afara Romaniei sa-i fie salvata viata, dar apoi…

- Asigurate sau neasigurate, toate femeile beneficiaza in mod gratuit de programul de screening in vederea depistarii cancerului. Acest mesaj a fost transmis intr-o conferința de presa de Doina Popescu, medic primar Anatomie Patologica și coordonator al programului de Screening din cadrul Spitalului…

- "PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde…

- Editia 2020 a Raliului Dakar, programata pentru prima oara in Arabia Saudita, o tara in care femeile pot obtine carnet de conducere de abia un an si jumatate, va strange la start doar 12 femei pilot, cu cinci mai putin fata de anul trecut in Peru, cand s-a inregistrat un record de participare feminina…

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- APEL 112 este aplicația dezvoltata de STS, care poate localiza cu precizie de doar 10 metri telefonul unei persoane care apeleaza numarul unic de urgența 112. Peste 287.000 de persoane au instalat gratuit aplicația care le poate salva viața intr-o situație critica. De la lansarea aplicației și pana…