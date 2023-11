Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” va fi reabilitat termic in cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeana, Banca Europeana de Investiții și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ministerului de Energie, in urma unui audit energetic, au fost stabilite urmatoarele…

- Campania DIGI doneaza viața continua sa fie pe drumul solidaritații. La 4 ani de la prima ediție, pana acum au donat aproape 1.500 de angajați ai grupului DIGI - RCS-RDS și peste 4.500 de vieți au fost salvate. Efortul comun al DIGI continua și in aceasta toamna, la a 8-a ediție. Sute de angajați ai…

- Barbatul impușcat saptamana trecuta la Arad, a salvat viața altor trei pacienți, doi dintre ei fiind din Cluj Napoca. „Pacientul a fost declarat in moarte cerebrala si, cu consimtamantul familiei, o echipa mixta de medici de la Arad, Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca a realizat prelevarea de organe.…

- Intr-o lume in care omenia pare cateodata ca este un cuvant perimat, intr-o lume in care fiecare dintre noi poate fi orice, plutonierul Georgel Ardelean de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a ales sa fie om. Un om de aur! Și nu prin prisma medaliilor pe care le-a caștigat la diferitele…

- In mijlocul preocuparilor zilnice și a grijilor pentru sanatatea pacienților, angajații Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga" (SCR) au gasit o modalitate inedita de a-și manifesta pasiunile și talentele artistice. Recent, in incinta instituției, s-a dat startul unui ciclu de expoziții intitulat…

- Medicul de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, care i-a reproșat unei paciente ca vorbește in rusa, a fost sancționat de Comisia de etica, noteaza Noi.md cu referire la reprezentanții instituției medicale. Potrivit, unei postari de pe pagina oficiala de facebook a spitalului, lucratorului…

- ■ in perioada 1-31 august, Primaria Roman a reluat campania de donare de sange ■ este organizata in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Neamț, la Ambulatoriul Spitalului Municipal de Urgența ■ progarmul de donare este zilnic, de luni pana vineri, intre ora 07.30 – 11.00 ■ Ca in fiecare vara…