- Doi barbati care au fost loviti de fulger, sambata, in timp ce se aflau pe un camp in apropierea localitatii teleormanene Galateni au fost dusi la spital cu arsuri pe corp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. "Este vorba de doi barbati, de 43 si 49 de ani,…

- O noua unitate de salvatori și pompieri, edificata in raionul Cantemir, a fost inaugurata astazi de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Noua remiza va asigura securitatea in situații de risc a peste 60.000 de locuitori a raionului din 51 de localitați.

- Astazi, in jurul orei 05:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale celor 2 victime, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Berveni. La fața…

- La sol, pacienții au fost intampinați de medici și unitați mobile de terapie intensiva pentru a-i transfera la spitale pentru tratament suplimentar. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPutin a exprimat condoleanțe familiilor victimelor atacului din KazanServiciul de presa al Ministerului pentru…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. Raed Arafat anunța, dupa ședința Comitetului Național…

- Noi relaxari in Romania. Se pot desfașura competiții sportive cu public, pelerinaje și concerte, in anumite condiții, anunța secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat. Starea de alerta se prelungește cu inca o luna, din 13 mai. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE DE RELAXARE…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 66 de incendii si alte 1.084 de misiuni de acordare a asistentei medicale de urgenta, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerare, deblocare…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca Spitalul ‘Foisor’ a fost informat inca de sambata dimineata despre iminenta transformarii in unitate COVID, insa la ora 19,00 managerul inca nu intocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar, iar „intarzierea nepermisa a pus o parte din pacientii…