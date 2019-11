Stiri pe aceeasi tema

- Prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, o institutie de o importanta cruciala pentru respectarea drepturilor copiilor din Romania, Autoritatea Nationala pentru…

- Persoanele cu dizabilitați au parte de o veste buna, fiind aprobata modificarea ofertelor telecom speciale. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a...

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi comasarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptii (ANPDCA) cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), propunere despre care a afirmat ca a fost aprobata miercuri in Guvern. "In ordonanta…

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2019, un numar de 71.893 copii cu dizabilitati, cu 1.123 copii (7%) mai multi comparativ cu finele lui 2018, informeaza Agerpres.Citește și: Infecțiile respiratorii…

- Biblioteca Judeteana „VA Urechia” asigura mai nou interpret mimico-gestual pentru cititori. De asemenea, in interiorul institutiei au fost montate dispozitive pentru ghidarea nevazatorilor, iar pana la sfarsitul lui noiembrie va fi instalat o platforma lift pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la 91.345…

- Un studiu al celor de la Eurostat, informeaza ca din cele 12,3 milioane de persoane cu varsta intre 18 și 64 de ani din Romania, peste 1,68 de milioane susțin ca nu au lucrat niciodata! Procentual, cifra reprezinta 13,6% din total, a informat edupedu.ro. Analiza datelor arata ca 705.000 au studii elementare…