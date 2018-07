Stiri pe aceeasi tema

- Plecat in Rusia pentru a incerca sa-i gaseasca o echipa capriciosului Denis Alibec, Florin Lovin (36 de ani), impresarul atacantului, dar si al lui Constantin Budescu, a facut o oprire la Novgorod.

- Salvarea lui Denis Alibec (27 de ani) poate veni de la Marius Sumudica! Antrenorul a anuntat, duminica dimineata, ca va incerca sa-si transfere favoritul la noul club, Al Shabab, dar crede ca transferul nu se poate face daca Gigi Becali nu renunta putin la pretentiile financiare. …

- Raul Rusescu pare unica varianta la indemana pentru FCSB in ceea ce privește inlocuirea lui Denis Alibec, scrie gsp.ro. Abang a refuzat sa vina, Nemec va semna cu alta echipa, iar Omrani, deși negociaza cu FCSB, are inca probleme contractuale cu cei de la CFR Cluj. Citeste si Gigi Becali ii…

- Denis Alibec va parasi echipa patronata de Gigi Becali in aceasta vara, dupa ce a intrat in dizgrația latifundiarului din Pipera. In acest moment, atacantul este dorit de trei echipe din Rusia.

- George Becali a dezvaluit un episod incredibil care l-a avut in prim plan pe Denis Alibec, starul cazut in dizgrație la FCSB. In urma unui clinci dur pe care l-a avut cu antrenorul Nicolae Dica, atacantul de 27 de ani a fost scos cu bodyguarzii de la un antrenament al FCSB-ului. Intervenția oamenilor…

- Cazut in dizgratia lui Gigi Becali, dupa ce a avut evolutii modeste la FCSB si dupa ce s-a certat cu antrenorul Nicolae Dica, Denis Alibec (26 de ani) are sanse sa-si continue cariera tot in Liga I. CFR Cluj vrea sa profite de neintelegerile dintre atacant si patronul vicecampioanei. Ardelenii sunt…

- CFR Cluj este interesata de Denis Alibec, iar Gigi Becali e dispus sa-l dea si pe el, dar si pe Constantin Budescu la campioana Romaniei. Mai multe cluburi se intereseaza de Denis Alibec. Nicolae Dica, inca un an la FCSB. Noul contract prevede CLAUZE-BOMBA "Pentru Alibec am sapte oferte.…

- FCSB a ratat al treilea titlu consecutiv in Liga 1. Dupa ce a pierdut in fata Astrei Giurgiu si in fata Viitorului, echipa finantata de Gigi Becali a esuat si in acest sezon, intr-o campanie in care s-a luptat cu CFR Cluj. Unul dintre oamenii aratati cu degetul pentru esecul fostei si actualei vicecampioane…