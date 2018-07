Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a prins piciorul intre tren și peron in Boston, Statele Unite. Zeci de oameni, care se aflau in acel moment in stația de metrou, s-au mobilizat pentru a o salva. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care zeci de oameni au impins vagonul. Intre timp, alte persoane au tras-o pe…

- Un barbat și-a prins piciorul intr-o canalizare, la Constanța și a avut nevoie de intervenția pompierilor de la SMURD. Barbatul a ramas blocat intre dalele de scurgere și nu s-a putut elibera, in ciuda ajutorului dat de trecatori. Oamenii au cerut ajutorul autoritaților. Trecatorul care și-a prins vineri…

- Clipe de coșmar la metrou, unde o femeie a fost atacata de un caine in tren, intre stații. Potrivit informațiilor oferite de martorii oculari, cainele din rasa pitbull nu purta botnița și nici lesa in momentul in care a atacat-o pe femeie.

- Cei doi clienti au fost intepati cu seringa in timp ce faceau cumparaturile dintr-un supermarket. Victimele, un barbat si o femeie, au sunat la 112 iar agresoarea a fost prinsa de politisti. Oamenii legii au dus-o pe femeie la audieri insa nu au putut afla motivul pentru care aceasta si-a…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a cazut de la inalțime intr-un parc de distracții din vestul Londrei. Ea a fost dusa de urgența la spital marți seara. La locul resprectiv a fost trimisa o ambulanța, dar și un echipaj de poliție. „Am acordat ingrijiri medicale pe loc unei…