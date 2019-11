Stiri pe aceeasi tema

- Momente dramatice in Albania. Salvatorii romani trimiși in Albania pentru a ajuta autoritațile locale dupa cutremurul devastator, au scos de sub daramaturi doua persoane, un barbat și o femie, care au murit imbrațișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine…

- Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare…

- Echipajele de salvare din Romania trimise in Albania intervin in zonele afectate de cutremur și au reușit, dupa cateva ore de cautari, sa recupereze doua persoane decedate de sub daramaturi. Este vorba despre un cuplu, cei doi fiind gasiți imbrațișați, anunța MEDIAFAX.Pompierii romani intervin,…

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de...

- Pompierii romani cauta supraviețuitori in orașul albanez Durres, dupa seismul devastator. Salvatorii din Romania s-au instalat intr-o baza navala și au inceput operațiunile. MAI i-a trimis și lui Klaus Iohannis documente și pozele cu intervențiile salvatorilor romani.Citește și: ULTIMA ORA…

- In urma dezastrului din Albania, astazi a fost activat mecanismul de protectie civila europeana.In cursul acestei dimineti, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, l a instiintat pe Premierul Romaniei, Ludovic Orban, si a discutat cu Presedintele Klaus Iohannis despre situatia creata la nivel…

- Raed Arafat a anunțat ca Romania trimite o echipa de salvare in Albania. Vor fi trimise doua avioane militare care vor avea la bord, printre altele, și o echipa de cautare - salvare, potrivit Digi24. 52 de romani vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…