Stiri pe aceeasi tema

- Peste 17.000 de persoane din județul Iași s-au programat pentru etapa a doua a vaccinarii anti-Covid. Pana in prezent, peste 11.000 de cadre medicale de la unitațile medicale din Iași s-au vaccinat, informaza Mediafax. Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a anunțat ca s-au ocupat 17.201…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, face apel la cetateni sa apeleze numarul 021.9441 daca vad pe strada oameni fara adapost, pentru a fi preluati si transportati in centrele asistenta sociala, informeaza Agerpres.Primarul Daniel Baluta anunta ca echipele de Politie Locala efectueaza controale pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca Bucureștiul se va confrunta miercuri cu un codul galben de vreme severa. Sunt așteptate fenomene meteo sub forma de burnița și ploaie, care vor favoriza depuneri de polei.Atenționarea meteo de cod galben de polei in București a intat in vigoare miercuri,…

- La sectia de votare nr 115, din cadrul Școlii G. Calinescu din municipiul Iași, personalul din sectie indura un frig cumplit. Temperatura in interiorul salii de sport in care se voteaza este de maxim 10-11 grade Celsius. Vom reveni cu detalii … https://www.bzi.ro/la-o-sectie-de-votare-din-municipiul-iasi-persoalul-din-sectie-indura-un-frig-cumplit-4083738?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index…

- Temperaturile scazute au inceput sa faca primele victime la Iași. Tot mai mulți oameni ai strazii ajung la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași cu hipotermie severa. Mulți dintre ei nu ajung la spital și mor pe strazi. Situația devine din ce in ce mai ingrijoratoare Sezonul rece a inceput și,…

- UPDATE Numarul mortilor a urcat la 10. Alte 7 persoane sunt in stare critica. UPDATE Inca o persoana a murit in incendiul de la ATI. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in drum spre Piatra Neamț pentru evaluarea situației create dupa incendiul in care au murit opt persoane. Inițial, au fost șapte…

- Orasul Montreal a depasit un ''record absolut'' de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius. In centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, citata miercuri de AFP.