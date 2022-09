Salvamontiștii au găsit un bărbat decedat, aflat la cules de merișoare Duminica, 11 septembrie, in urma unui apel la 112, salvatorii montani aflați la baza salvamont Runcu Știol au fost alertați ca in zona stana Zanoaga 1 și Vf. Putredu a fost gasita o persoana decedata. Poliția Bistrița, serviciul criminalistic impreuna cu salvatori montani s-au deplasat in zona menționata mai sus. Ajunși la fața locului s-a […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

