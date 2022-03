Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina, astazi, in 8 cazuri in care persoanele care practicau sporturile de iarna au avut nevoie de sprijin. Salvatorii montani ajunsi la caz le-au acordat primul ajutor si le-au coborat in statiune, 2 fiind predate echipajelor SMURD, in…

- Salvamontiștii brașoveni au intervenit, ieri, in ajutorul a 10 persoane care s-au accidentat pe partii sau care s-au ratacit in Poiana Brașov și Masivul Postavaru. Zece persoane s-au accidentat ori s-au ratacit, in timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brașov și in Masivul Postavarul.…

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina, astazi, in 10 cazuri. Noua persoane s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna, 4 fiind trimise catre unitatile spitalicesti cu echipajele SAJ/SMURD. O persoana a ramas blocata in partea superioara a masivului dupa…

- Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina, astazi, in doua cazuri, implicand 3 persoane. Una s-a accidentat in timp ce schia, iar alte 2 au fost surprinse de oprirea instalatiilor de transport pe cablu si au ramas blocate in partea superioara a masivului. In acest caz s-a…

- Un weekend aglomerat, cu multe apeluri, totalizand 21 de persoane pentru care s-a intervenit in cele 2 zile. Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astazi, sa intervina in 7 cazuri de persoane care s-au accidentat sau care au ramas blocate in partea superioara a masivului, dupa inchiderea…

- O zi cu temperaturi scazute, dar care nu i-a tinut pe schiori departe de partie. Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astazi, sa intervina in 4 cazuri. Trei persoane care practicau schiul in Masivul Postavaru s-au accidentat, iar pentru una dintre acestea a fost chemat in sprijin…

- In cea de-a treia zi de Craciun, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 7 cazuri de persoane care s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna in Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Pentru 3 dintre acestea a fost solicitat si sprijin din partea echipajelor…