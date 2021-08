Salvamont România, 52 de ani Salvamont Romania aniverseaza 52 de ani de activitate prin lansarea unei noi versiuni a aplicatiei de mobil, disponibila in acest moment pentru terminalele Android si care cuprinde o rubrica de informatii cu sfaturi pentru turisti privind diferite activitati sportive sau de explorare, ghiduri de actiune pentru situatii neprevazute si datele de contact ale structurilor Salvamont. [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

