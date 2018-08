Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca pana miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi inca 16.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, pentru agerpres, ca pentru mitingul care va avea loc vineri in Piata Victoriei vor fi aduse echipaje SMURD din afara Capitalei pentru a nu afecta interventiile la solicitarile din Bucuresti, adaugand ca este o procedura obisnuita care a fost aplicata…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului General…

- Trei persoane au fost electrocutate miercuri in cartierul Cibinium din Sibiu, fiind solicitat un elicopter SMURD de la Targu Mures pentru transportul unei victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, doua…

- Cinci persoane au fost ranite sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea mureșeana Gornești. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a…

- Accident grav in Gornești, județul Mureș. Cinci oameni au fost raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent un cap de pod. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD. Circulația in zona este blocata. Șoferul mașinii a ieșit de pe șosea, iar autoturismul a intrat intr-un…

- Romania achiziționeaza prin fonduri europene tabere pentru sinistrați, care vor putea adaposti circa 8.000 de persoane, și vor fi amplasate in fiecare județ, a spus, sambata, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat. Raed Arafat a fost intrebat…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, luni dupa-amiaza, pe drumul judetean DJ 792, la intrarea in orasul Ineu, cinci persoane fiind ranite, iar o a sasea a decedat, informeaza maior George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…