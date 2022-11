Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a fost gazda pentru cea de-a 29-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri -Topul Firmelor din Județul Timiș. Evenimentul, organizat pe baza unui regulament valabil la nivel național, la fiecare ediție județeana, consfințește locul pe care companiile…

- Cea de-a patra ediție a „Expo Mobila Timișoara” și ultima din acest an, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc intre 10 și 13 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor de la Tisa. Expoziția se adreseaza atat celor care doresc sa-și achiziționeze…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la ultima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei – EXPO MOBILA TIMIȘOARA – care va avea loc in perioada 10-13 noiembrie 2022, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa…

- In data de 4 noiembrie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui cea de-a 29-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri -Topul Firmelor din Județul Timiș, eveniment care consfințește locul pe care companiile timișene il ocupa in elita afacerilor romanești. Organizat de CCIA Timiș pe baza unei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș gazduiește, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, luni, 26 septembrie, cu incepere de la ora 10, Adunarea Generala Anuala a Federației Camerelor de Comerț Dunarene (FCCD). Camera timișoreana este membru fondator al Asociației Camerelor de Comerț Dunarene,…

- O noua ediție a Salonului Industriei Ușoare – sezonul de toamna – va avea loc in perioada 14 – 18 septembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care ofera spre vanzare o gama larga…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la cea de-a treia ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, Expo Mobila Timișoara, organizata in perioada 1 – 4 septembrie 2022, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Expo Mobila Timișoara se…