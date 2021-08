Salonul auto de la New York, anulat din cauza riscurilor legate de varianta Delta a coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facind din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Rusia a raportat, sambata, 24.000 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 și o repetare a recordului anterior de decese de 799. Oficialii ruși sugereaza ca numarul de infectari din Moscova și-a atins deja varful, conform Reuters.

- Grecia a anuntat joi ca toti lucratorii nevaccinati din turism si sectorul restaurantelor vor trebui sa faca teste regulate impotriva coronavirusului din cauza creșterii numarului de cazuri. Pana acum, masura era impusa doar in cateva insule turistice populare, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Printre aceste restrictii este și interdictia de circulatie pe timp de noapte si certificatul de vaccinare sau testul negativ obligatoriu la intrarea in restaurante, relateaza agentia Agerpres.Numarul localitatilor portugheze cu risc epidemiologic ridicat ajunge astfel la 90. Regiunile cele mai afectate…

- Turneul de tenis de la Auckland a cazut din nou victima pandemiei de coronavirus, organizatorii sai confirmand miercuri ca evenimentul premergator Openului Australiei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Competitia din Noua Zeelanda, care figureaza…

- Maria Van Kerkhove, epidemiolag al Oragnizației Mondiale a Sanatații, a anunțat ca in viitorul apropriat ar putea sa apara numeroase mutații ale virusului COVID-19, astfel acestea facand vaccinurile ineficiente. Epidemiologul a subliniat și faptul ca pentru tulpina Delta acesta are o eficiența mai scazuta.

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- Orasul japonez Kurume a renuntat sa mai gazduiasca echipa olimpica a Kenyei, care urma sa se antreneze acolo timp de doua saptamani inaintea participarii la Jocurile de la Tokyo, din cauza unei recrudescente a cazurilor de coronavirus, a anuntat forul olimpic kenyan, citat de AFP, potrivit Agerpres.…