Stiri pe aceeasi tema

- Turnul de tenis de la Xian (China), care ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 13 - 19 aprilie, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara WTA. ''Urmarim indeaproape situatia deoarece nu exista nimic mai important decat protejarea sanatatii jucatorilor nostri,…

- Grupul Renault a confirmat la sfarșitul saptamanii trecute ca va lansa un model electric sub brandul Dacia in 2021 sau 2022, fara sa ofere insa alte informații concrete. Constructorul francez a publicat insa miercuri un comunicat de presa in care anunța principalele lansari programate pentru Salonul…

- Casa de moda franceza Chanel a decis anularea unei prezentari de moda programata pentru sfarsitul lunii mai la Beijing, ca urmare a epidemiei de coronavirus care s-a soldat pana acum cu moartea a 1.800 de persoane in China, potrivit unui comunicat difuzat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres."Avand…

- Salonul International de Inventii de la Geneva, care ar fi trebuit sa aiba loc luna viitoare si la care urmau sa participe numerosi profesionisti asiatici si in special chinezi, a fost amanat din cauza epidemiei cu noul coronavirus, au anuntat luni organizatorii, citati de AFP, potrivit news.ro.Cea…

- Salonul International de Inventii de la Geneva, care ar fi trebuit sa aiba loc intre 25 si 29 martie, avand pe afis numerosi profesionisti din Asia si in special din China, a fost amanat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat luni organizatorii evenimentului, citati de AFP. Cea…

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, organizatorii Salonului Auto de la Beijing ar putea amana evenimentul, acesta fiind programat inițial pentru intervalul 21-30 aprilie. Pana in acest moment nu exista informații oficiale, insa voci apropiate organizatorilor spun ca producatorii care inchiriasera standuri…

- Targul de arta contemporana Art Basel, care urma sa aiba loc la sfarsitul lunii martie la Hong Kong, a fost anulat din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, au anuntat vineri organizatorii acestui important eveniment cultural care reuneste artisti si cumparatori din intreaga lume, informeaza…

- ​Șeful executivului Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat ca maratonul de la Hong Kong va fi anulat din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Mediafax.Evenimentul ce urma sa aiba loc la data de 7 februarie ar fi adunat peste 74.000 de participanți la trei evenimente…