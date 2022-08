Salman Rushdie, autorul celebrelor „Versete satanice”, a fost înjunghiat! (VIDEO) Scriitorul de origine indiana Salman Rushdie, care a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris celebrele „Versete satanice”, a fost atacat și injunghiat pe o scena din statul american New York, relateaza CNN. Informații difuzate de poliție arata ca scriitorul, in varsta de 75 de ani, ar fi fost injunghiat in gat in timpul unui interviu. In timpul atacului a fost ranita ușor și persoana care il intervieva pe scriitor. Potrivit poliției, suspectul a fost reținut, iar Rushdie a fost transportat cu avionul la un spital local. In fotografiile și imaginile video postate pe rețelele sociale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

