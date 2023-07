Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Chefi la cuțite”, sezon 11 are loc in seara aceasta, de la 20.30, la Antena 1. Trei concurenți lupta pentru trofeul show-ului culinar, dar și pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Aseara, la „Chefi la cuțite”, sezon 11, noua concurenți au luptat in semifinala pentru a prinde unul…

- Sox, un motan roscat cu alb din Herne Bay, comitatul Kent, a calatorit pana in localitatea Whitstable intr-o masina, apoi s-a urcat intr-un alt vehicul care calatorea spre Wallington, in sudul Londrei, relateaza BCC preluat de HotNews.ro.Proprietara motanului, Jessica Roe, a declarat ca de-a lungul…

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna aprilie a acestui an, la minus 8.902 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). In aprilie 2023 s-a inregistrat nasterea a 10.708 copii, cu 1.629 mai putini decat in luna martie 2023. Numarul…

- FC Barcelona a castigat Liga Campionilor la fotbal feminin, invingand la limita, cu scorul de 3-2, formatia germana VfL Wolfsburg, la capatul unei finale spectaculoase, disputata sambata pe Philips Stadion din Eindhoven (Olanda), in fata a 35.000 de spectatori.

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, ieri, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. In februarie…