Saliva, un aliat prețios pentru a avea dinți albi și sănătoși Cand vorbim despre o dantura sanatoasa, facem mereu referire la igiena, la tratarea posibilelor carii, vorbim despre aspectul dinților. Dar iata ce rol joaca saliva in toata aceasta poveste. Saliva joaca un rol esențial in curațarea dinților și menținerea sanatații bucale generale. De fapt, nu numai ca aceasta contribuie la o digestie corecta a alimentelor, dar rolul salivei este esențial și pentru percepția aromelor, pentru neutralizarea acizilor prezenți in unele alimente și pentru protejarea suprafeței dinților. De aceea, pentru a pastra cel mai bine funcțiile digestive, de vindecare și de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CSU din Suceava va participa incepand de duminica, 18 aprilie și pana miercuri, 21 aprilie, la penultimul turneu din cadrul acestui sezon competițional al Ligii Naționale de handbal masculin. Desfașurat intr-un sistem alcatuit din turnee din cauza pandemiei cu Covid-19, acest campionat nu va…

- Nu te mai chinui cu focul! Opteaza pentru brichete rumegus special concepute pentru aprinderea si mentinerea focului. Indiferent de faptul ca detii centrala, un semineu sau o soba, eficienta acestora este demonstrata. Ba mai mult, cantitatea de brichete rumegus pe care urmeaza sa o consumi va fi mica,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un subprogram de sprijin pentru fermieri in cadrul programului IMM Invest - Agro IMM Invest. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul CițuPe agenda sedintei, proiectul figureaza ca proiect de ordonanta…

- Cum alegem corect culoarea fațetelor dentare? Fațetele dentare constituie una dintre cele mai populare proceduri de estetica dentara. Acestea reprezinta lucrari protetice care acopera fața exterioara a dinților, corectand vizual imperfecțiunile ce țin de forma, alinierea ori culoarea dinților. Din ce…

- Atunci cand te confrunți cu sensibilitatea dentara, activitațile obișnuite, precum periajul dentar, masticația și chiar consumul de bauturi calde sau reci, pot fi resimțite dureros la nivelul dinților. Acest disconfort poate fi cauzat de mai mulți factori, printre care: retracția gingivala…

- Florin, absolvent al Facultatii de Medicina, si Elena, absolventa a Facultatii de Agronomie, sunt tineri intreprinzatori in lumea satului. Detin 220 ha de teren arabil pe care cultiva cereale si rapita, iar in prezent isi propun sa inchida circuitul de productie agricola prin deschiderea unei brutarii.

- Liga Studenților din Iași critica proiectul de buget propus de catre actualul guvern, acesta acordand educației cea mai slaba finanțare din ultimii 30 de ani: 2,5% din PIB, dintre care peste 70% reprezinta doar cheltuieli cu salarii. Studenții ii cer Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa intervina…

- Premiera istorica in Europa. Cantitatea de electr Pentru prima data in istorie, energiile regenerabile au fost anul trecut principala sursa de productie de electricitate in Europa, transmite Bloomberg. 2020 a fost anul în care restricţiile impuse în contextul pandemiei au afectat cererea…