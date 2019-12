Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Dragodana a fost, astazi, alaturi de cele 20 de familii care locuiesc (printre care șase minori) , in condiții Post-ul DRAGODANA: Masa imbelșugata, de Craciun, pentru 20 de familii care se lupta, zilnic, cu traiul greu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au fost cautari toata ziua in dana 79 a portului Constanța, acolo unde, luni seara, un muncitor a cazut in apa cu motostivuitorul pe care il manevra. Cu ajutorul unor parașute, utilajul a fost scos din apa. Barbatul este inca disparut.

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a spus, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Iarna ne aduce uneori multe kilograme in plus, un sistem imunitar slabit si odata cu venirea Sarbatorilor, tentatii de nerezistat. Este bine sa incepem din timp sa adoptam o alimentatie sanatoasa, pentru a ne intari organismul si pentru a-l pregati pentru mesele copioase de Craciun.…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a fi mai aproape de cei dragi, dar si de a-i surprinde placut. Iata de ce, multe cupluri si familii apeleaza la studiourile foto, amenajate cu decoratiuni de Craciun, pentru a imortaliza cele mai frumoase momente.

- Bradul de Craciun a ajuns in Piața Dacia. Arborele masoara circa 20 de metri, are aproximativ 50 de ani și a fost donat municipalitații de o familie de buzoieni de pe strada Traian Vuia. Bradul a fost montat vineri in fața Primariei Buzau unde va ramane pana dupa ce se vor fi terminat sarbatorile de…

- „5 GANG, un altfel de Craciun!”, regizat de Matei Dima, va avea premiera in cinematografele din tara pe 27 decembrie. Dupa succesul fenomenului 5GANG atat in mediul online, cat și in concertele și aparițiile din intreaga țara, vloggerii trec la marile ecrane. Filmul „5GANG, un altfel de Craciun” este…

- Cand vorbim despre mesele de sarbatoare, cei mai mulți se gandesc la Craciun și Revelion. Dar nu trebuie sa așteptam cu lunile o ocazie speciala pentru a aranja o masa festiva. Fie ca este o aniversare, o petrecere cu prietenii sau o simpla duminica in sanul familiei, o masa frumos decorata este un…