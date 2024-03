Stiri pe aceeasi tema

- Beltrame din Italia a platit in urma cu doi ani 38,3 milioane de euro plus TVA pentru achiziția combinatului de la Targoviște. Atunci a promis investiții uriașe. Italienii de la Beltrame au preluat in urma cu doi ani Combinatul de oțeluri speciale de la Targoviște prilej cu care au promis investiții…

- Marcel Boloș a precizat ca „nu este vorba de o taxa noua pe concedii medicale, ci de o eliminare a acestei facilitati”, așa cum se aplica și in alte state europene. „Nu exista nicaieri in Uniunea Europeana asa ceva. Am studiat modelele de finantare din Germania, Franta, Italia, Spania. Nu exista nici…

- Cel mai recent studiu Eurostat vine tot cu vești proaste: Romania a avut cea mai mare rata a inflației din Europa la inceputul acestui an.ROMANIA, DIN NOU LA COADA EUROPEI DIN CAUZA INFLAȚIEIRomania – 7,3%Estonia – 5%Croația – 4,8%Latvia – 1,1%Italia – 0,9%Danemarca – 0,9%*media UE – 3,1%SURSA: EurostatROMANIA,…

- Cel mai recent studiu Eurostat vine tot cu vești proaste: Romania a avut cea mai mare rata a inflației din Europa la inceputul acestui an.ROMANIA, DIN NOU LA COADA EUROPEI DIN CAUZA INFLAȚIEIRomania – 7,3%Estonia – 5%Croația – 4,8%Latvia – 1,1%Italia – 0,9%Danemarca – 0,9%*media UE – 3,1%SURSA: EurostatROMANIA,…

- Salariul unui culegator de capșuni la o ferma din Romania ar putea sa ii determine pe mulți sa renunțe la a mai pleca din țara. Deși exista inca diferențe de venit pentru aceasta activitate la noi, fața de Italia sau Spania, avantajele de a fi acasa cantaresc și ele semnificativ in luarea unei decizii,…

- Intrevederea, care va avea loc in marja unui summit european extraordinar privind bugetul UE, se va concentra in special pe acordul comercial in curs de negociere intre UE si Mercosur, masurile impuse fermierilor si sosirea produselor ucrainene in Uniune, a precizat presedintia franceza.Seful statului…

- Misterul morții Andreei Rabciuc, sportiva romanca data disparuta in urma cu doi ani, pare sa fie departe de a fi elucidat, dar anchetatorii au descoperit alte detalii care arata ca tanara ar fi cazut, de fapt, de la inalțime și ca nu ar fi fost ucisa, așa cum s-a crezut inițial.

- Pe strazile din marile orașe apar din ce in ce mai mulți livratori Glovo, asta pentru ca cererea este mare, iar cei care aleg sa presteze aceste servicii sunt platiți foarte bine, spun ei. Cați bani incaseaza lunar, aflați in randurile urmatoare. Cați bani caștiga un livrator Glovo? Majoritatea oamenilor…