Salariul minim în construcţii, agricultură şi industria alimentară a fost aprobat de Guvern. Cât va fi Guvernul a stabilit in sedinta de astazi, printr-o ordonanta de urgenta, noile valori ale salariului minim in constructii, agricultura si industria alimentara, care se vor aplica incepand cu luna noiembrie. Potrivit unui comunicat al Executivului, in sectorul constructiilor salariul minim brut va fi de 4.582 de lei, iar in domeniul agricol si in industria alimentara de 3.436 de lei. „Astfel vor fi protejate veniturile din aceste domenii importante pentru economia Romaniei si dupa introducerea contributiei pentru sanatate”, se explica in comunicat. Aceste valori au fost stabilite de Guvern prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

