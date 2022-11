Salariul minim 2023. Anunţul Guvernului după şedinţa de miercuri „Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, astazi, la Palatul Victoria, la Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social. Principalele teme abordate au vizat stabilirea salariului minim garantat in plata pentru anul 2023. Dar și aspecte legate de legislația privind dialogul social. Reprezentanții Guvernului au analizat, impreuna cu partenerii sociali, evoluția parametrilor economici și nevoia asigurarii unui cadru normativ adecvat unui nivel de trai decent. Propunerile formulate in cadrul Consiliului au ramas in analiza. Vor sta la baza deciziei privind nivelul salariului minim brut garantat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

