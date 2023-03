Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.254 lei, in luna ianuarie din 2023, in crestere cu 15% fata de aceeasi luna din anul anterior, dar in scadere cu 3,3% (-144 lei) comparativ cu decembrie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.Explicația…

- Salariul mediu net a crescut in decembrie 2022 cu 231 de lei, fața de luna precedenta, și cu 540 lei fața de decembrie 2021. Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii decembrie 2022 a fost in judetul Brasov de 196.940 persoane. Acesta a scazut cu 652 persoane comparativ cu luna anterioara, si a crescut…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2022 cu 6,2% (cu 257 lei) la 4.398 lei, fata de noiembrie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.540 lei), iar cele…

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii noiembrie 2022 a fost in judetul Brasov de 197.592 persoane. Acesta a crescut cu 174 persoane comparativ cu luna anterioara, si a crescut cu 4.701 persoane comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent. In luna noiembrie 2022 judetul Brasov se mentine…

- Castigul salarial mediu net a crescut in Romania cu 3,3%, echivalentul a 133 de lei in luna noiembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, potrivit Institutului National de Statistica. In luna analizata, castigul salarial mediu brut a fost de 6.679 de lei, cu 218 lei mai mare in comparatie cu cel…

- Diferenta dintre castigul salarial mediu brut inregistrat in octombrie in Sibiu si cel din Harghita, polii judetelor din acest punct de vedere din Regiunea Centru, este de peste 2.200 de lei, potrivit datelor prezentate intr-un conunicat transmis de catre Directia Regionala de Statistica Alba. Potrivit…

- Pretul unui litru de benzina standard a scazut sub 6 lei, pana la 5,99 de lei, dupa aplicarea compensarii de 50 de bani din partea statului. Acest nivel de pret reprezinta o scadere chiar si fata de perioada anterioara razboiului din Ucraina. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de…

- Salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, anul trecut, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), preluate de Agerpres.