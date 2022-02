Stiri pe aceeasi tema

- Numarul șomerilor inregistrați in 2021 in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau a crescut fața de anul anterior. Astfel, daca in 2020, lunar, au fost inscrise in evidența AJOFM Bacau intre 10.094 și 11.505 persoane, in 2021, numarul acestora s-a situat intre…

- Comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacau impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice I.P.J. Bacau au desfașurat o acțiune de inspecție și control in perioada 11-12 ianuarie la operatorii economici care desfașoara activitați…

- Lucrurile sunt in plina mișcare iar elevii ar putea avea in curand la școala o așa numita „saptamana verde”, in care sa discute despre mediu și schimbarile climatice,iar din 2023 ar urma sa fie introdusa și o noua materie: educația pentru mediu. Pe langa saptamana „Scoala altfel”, elevii ar putea avea…

- Media de la Bacalaureat a fost eliminata din concursul de admitere la facultațile Universitații de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, anunța instituția de invațamant superior. Din acest an, admiterea la Medicina și Farmacie, in Iași, se va realiza doar prin examen: test grila cu subiecte…

- ”In luna octombrie 20 2 1 , castigul salarial mediu nominal brut a fost 5 .7 73 lei, cu 4 1 l ei ( +0 , 7 %) mai m are decat in luna septembrie 20 2 1 . Castigul salarial mediu nominal net a fost 3 .5 44 lei, in crestere fata de luna precedenta , cu 27 lei ( +0 , 8 %). Valorile cele mai mari ale castigului…

- Organizatorul centrului de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, care a autorizat construirea bradului din recipiente de vaccin, precum și operatorul autorizat pentru transportul deșeurilor medicale, din același centru, au fost amendați cu 90.000 de lei, de catre comisarii Garzii Naționale de…

- Incepand cu data de 8 decembrie 2021, Aadministratia Fondului pentru Mediu (AFM) va derula Programul ” Statii de reiincarcare pentru vehicule electrice in localitati” Institutiile publice si UAT-urile care doresc participarea in cadrul Programului isi pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica…

- Un nou succes pentru gimnastica bacauana. Alexia Blanaru (SCM Bacau) s-a incununat, pentru a treia oara, campioana naționala la sarituri cu ocazia CN derulat zilele trecute, la Izvorani. Sportiva junioara 2, nivelul 3, Alexia Blanaru a totalizat 11.850 de puncte, devansandu-le pe Anais Morocho (Dinamo…