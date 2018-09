Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 18.08.2018 toate firmele si entitatile publice care primesc angajati in internship sunt obligate sa le ofere o indemnizatie lunara de internship in valoare de cel putin jumatate din salariul minim brut, mai exact 580 de lei si sa incheie un contract cu acestia pe o perioada maxima…

- Prim-ministrul Pavel Filip a criticat astazi conducerea Caii Ferate din Moldova pentru managementul ineficient al intreprinderii, in cadrul unei ședințe convocate la Guvern cu responsabilii de sector.

- Peste 300 de cadre didactice din 14 unitati scolare din judet vor beneficia de programe de formare, de dezvoltare a competentelor, schimburi de bune practici, burse si premii prin intermediul unui proiect european, demarat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Suceava. Proiectul are o durata ...

- Vești bune pentru profesorii din țara! Guvernul a aprobat astazi un proiect, potrivit caruia, începând cu 1 septembrie anul curent, salariile cadrelor didactice vor crește cu 8%. Pentru efectuarea majorarilor, în anul curent, în bugetul de stat sunt prevazute mijloace în…

- Profesorii vor primi salarii mai mari, incepand cu 1 septembrie curent, potrivit unui proiect aprobat de Guvern miercuri, 11 iulie. Salariul de functie al cadrelor didactice si al personalului stiintifico-didactic din institutiile de invatamant finantate de la buget va fi indexat cu 8%.

- Guvernul are toate șansele ca, in acest an, sa aduca salariul mediu pe economie la un nivel de peste 300 de euro. O premiera pentru țara noastra. Și aceasta in pofida faptului ca anul 2018 este unul electoral, scrie actual.md.

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Ministerul Justiției propune înasprirea pedepselor pentru transmiterea ilegala a unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor detinute în instituțiile penitenciare. Un proiect de modificare a Codului Penal se afla pe agenda de astazi, 20 iunie,…