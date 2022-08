Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu in sectorul serviciilor informatice a ajuns la circa 9.200 de lei net (cca. 1.900 de euro) in luna mai a anului 2022, fiind de aproape trei ori mai mare decat in urma cu un deceniu, arata datele Institutului National de Statistica. Cresterea numarului de investitori in centre de servicii…

- Salariul mediu in sectorul serviciilor informatice a ajuns la circa 9.200 de lei net (cca. 1.900 de euro) in luna mai a anului 2022, fiind de aproape trei ori mai mare decat in urma cu un deceniu, arata datele Institutului National de Statistica.

- Salariile bugetarilor au depașit cu mult salariile de la privat, arata datele publicate de Consiliul Fiscal, scrie hotnews.ro. Astfel, salariul mediu brut al unui angajat la stat a ajuns in 2021 la 7.000 de lei pe luna, in timp ce un angajat la privat a caștigat in medie cu 1.500 de lei mai puțin in…

- Cererea mare de produse și servicii dupa ridicarea restricțiilor Covid-19 și conflictul din Ucraina au dus la o creștere accelerata a inflației, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului Național de Statistica, erodand situația financiara a romanilor. Fii la curent…

- Ce salariu mediu este in Romania in 2022, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Salariul mediu a crescut in aprilie și fața de luna precedenta, precum și fața de luna similara a anului trecut. Care este domeniul unde se caștiga cel mai bine, vedeți in randurile de mai jos. Cat este salariu…

- Un bucatar-șef caștiga in medie 4.000 de lei net pe luna, un insoțitor de bord pleaca acasa cu 4.500 de lei, in vreme ce un manager de hotel primește lunar in medie 7.500 de lei, potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs. Trustul de presa Ringier, care publica ziarul Libertatea,…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.

- Castigul salarial mediu brut a fost, in luna martie a acestui an, de aproximativ 6.400 de lei, cu 342 de lei mai mare decat in februarie, iar castigul mediu net s-a apropiat de 4.000 de lei, de asemenea, in crestere cu 216 lei, potrivit Institutului National de Statistica. Cel mai mult au castigat angajatii…