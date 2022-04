Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am aflat cu mare incantare ca CD Projekt Red lucreaza la Witcher 4 folosind Unreal Engine 5, eram bucurosi sa auzim si ca vom primi un Witcher 3 pe consolele de generatie noua. In ultima saptamana lucrurile s-au impotmolit, producatorul anuntand ca Witcher 3 pentru PS5 si Xbox Series X a fost…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care va plati drepturile salariale ale profesorilor. Masura vine ca o scuza fata de profesori, dupa ce sporurile le-au fost calculate gresit. Profesorii vor beneficia de o indemnizatie de dirigentie de 10- din salariul de baza si de o gradatie de merit…

- Primaria Comunei Cogealac, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: sef serviciu; contabil; casier; muncitor necalificat 2 posturi .Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Problema salarizarii in invatamantul superior din Romania este una atat de complexa incat, in multe situatii, nici cadrele didactice nu inteleg toate elementele care compun fluturasul de salariu de la finalul lunii. „Ziarul de Iasi" a facut o incursiune in maruntaiele financiare ale universitatilor…

- Președintele PNL, Florin Citu, prezinta solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii: Reducerea CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus in buzunar pentru romanii cu salariul mediu. ”Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. Reducerea TVA –…

- • Anul trecut, aproape 40.000 de prahoveni incasau leafa minima • In anul 2022, nu se mai face nicio distincție, la salariul minim, intre cei cu studii superioare și ceilalți salariați N. Dumitrescu Cei care sunt incadrați cu salariul de baza minim brut pe țara, din aceasta luna, februarie, vor incasa…

- Premierul Nicolae Ciuca sta fata in fața cu aleșii locali. Aceștia cer salarii mai mari pentru demnitari. Spun ca inghețarea salariilor afecteaza o treime din angajații din primarii. Primarii vor ca Guvernul sa preia din cheltuielile administrațiilor locale.In cursul anului 2021, veniturile salariale…

