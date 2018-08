Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat, marti seara, pentru Agerpres, ca in urma consultarilor cu reprezentantii filialelor din toata tara s-a decis ca miercuri angajatii din domeniul Sport si Tineret sa intre in greva generala. „Noi am fost azi chemati la…

- Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat, marti seara, pentru AGERPRES, ca in urma consultarilor cu reprezentantii filialelor din toata tara s-a decis ca miercuri angajatii din domeniul Sport si Tineret sa intre in greva generala. "Noi am fost azi…

- Aproximativ 4.000 de angajați ai Ministerului Tineretului se afla, joi, in greva japoneza din cauza salariilor mici și a inechitaților intre aceleași categorii de personal. Angajații mai spun ca, saptamana viitoare, vor organiza pichetari și strangeri de semnaturi pentru greva generala. „Personalul…

- Aproximativ 4.000 de angajati ai Ministerului Tineretului se afla, joi, in greva japoneza din cauza salariilor mici si a inechitatilor intre aceleasi categorii de personal. Angajatii mai spun ca, saptamana viitoare, vor organiza pichetari si strangeri de semnaturi pentru greva generala.

- Aproximativ 4.000 de angajați ai Ministerului Tineretului se afla, joi, in greva japoneza din cauza salariilor mici și a inechitaților intre aceleași categorii de personal. Angajații mai spun ca, saptamana viitoare, vor organiza pichetari și strangeri de semnaturi pentru greva generala.„Personalul…

- Aproximativ 4.000 de angajati ai Ministerului Tineretului se afla, joi, in greva japoneza din cauza salariilor mici si a inechitatilor intre aceleasi categorii de personal. Angajatii mai spun ca, saptamana viitoare, vor organiza pichetari si strangeri de semnaturi pentru greva generala.

- Angajatii din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, din toata tara, sunt in greva japoneza joi, urmand ca de saptamana viitoare sa aiba loc actiuni de pichetare si strangerea de semnaturi pentru greva generala, se arata intr-un comunicat al Sindicatul National Sport si Tineret…

- Sindicatul National Sport si Tineret amenința guvernul cu greva generala, asta daca nu se iau masuri pentru rezolvarea problemelor legate de salarizare. Angajații se plang de salariile de mizerie, fara sporuri, fara gradații de vechime, cu munca in weekend neplatita și necompensata cu zile libere.…