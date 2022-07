Sălajul continuă să ardă. Incendiu la Ban Un nou incendiu de vegetație a fost inregistrat astazi, dar de aceasta data in localitatea Ban. Pentru stingerea focului au intervenit pompieri, lucratori ai Primariei Banișor, dar și pompieri de la Crasna și Nușfalau. Potrivit primarului comunei Banișor, incendiul s-a apropiat de locuințele aflate in apropiere. Numai intervenția rapida a pompierilor și a utilajului Pimariei Banișor au facut ca focul sa fie stins inainte ca flacarile sa ajunga la gospodarii.„ Pentru stingerea focului am intervenit cu tractorul și vidanja primariei. Au intervenit și pompierii din Crasna și Nușfalau, dar și… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe incendii de vegetație uscata au izbucnit, duminica seara, in zona localitaților Chisindia și Dud. Pompierii Detașamentelor Sebiș și Ineu au intervenit pana luni dimineața, in jurul orei 05:00, pentru stingerea focarelor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Incendiu de vegetație uscata pe Muntele Gaina. Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea focului Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Avram Iancu intervin vineri, 22 iulie, pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe Muntele Gaina. Potrivit ISU Alba, este vorba despre un incendiu…

- Pompierii din Satu Mare intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la groapa ecologica de la Doba. Au fost dislocate trei autospeciale, dintre care una de capacitate mare, veche de 50 de ani, care s-a si defectat in timpul interventiei. Peste 20 de pompieri au lucrat pentru stingerea…

- In acest sfarșit de saptamana, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a 32 de incendii. Dintre acestea, 25 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de vegetație

- Pompierii timișoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la Parohia Catolica. La incendiu s-au deplasat de urgența 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de lucru ș

- Alarma generala pe strada Electrolizei din Baia Mare. Un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la deșeuri menajere depozitate in interiorul scarii blocului cu numarul 15. Conform martorilor flacarile au ajuns de la parter pana la etajul 3. Totodata fumul gros a inundat intreb blocul. Imediat…

- Pompierii intervin in continuare, vineri dimineata, pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de solventi de la intrarea pe A1, drumul 23. (detalii AICI) “Echipajele sosite in sprijin de la celelalte judete s-au retras, iar in continuare au ramas fortele si mijloacele noastre. Nu au fost…

- Mai mulți sateni din Aghireș, comuna Meseșenii de Jos, județul Salaj s-au trezit cu accesul in curte blocat, dupa ce muncitorii care lucrau la reabilitarea drumului județean le-au zidit intrarea in curte, scrie ziarul local Salajulliber. Imaginile au fost surprinse la inceputul lunii iunie de catre…