Sălaj: Unii angajatori recompensează cu un leu munca prestată în weekend, potrivit ITM Seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj, Luminita Remes, reclama faptul ca unii angajatori din judet platesc sume derizorii, incepand de la un leu, pentru munca prestata de angajati in zilele de sambata sau duminica.



"O problema care este destul de sensibila este munca in repaosul saptamanal, care, chiar daca este efectuata, este recompensata de angajatori cu sume derizorii, incepand de la un leu. Este hilar, dar asta este. De ce? Pentru ca nu exista o limita inferioara sau superioara statuata prin Codul muncii. Apoi, daca ii acorzi 1% din salariu pentru orele de activitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, 26 de agajatori pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 108 de joburi, 40 la suta dintre ele, in productie si prestari servicii. Firmele de profil sunt in cautare de contabili, specialisti marketing,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 34.426 locuri de munca, in data de 27 Aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 5.674,…

- Daca ești in cautarea unui loc de munca, pana pe 22 aprilie poți verifica oferta celei de-a 11- a ediții a targului Angajatori de Top Virtual, un proiect de recrutare online care reunește 140 de angajatori și 6.000 de oportunitați de cariera. Evenimentul a inceput pe 2 aprilie, iar pana in acest moment…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ploi abundente și vant puternic, urmat de instabilitate atmosferica, precum si o racire accentuata duminica. Codul intra in vigoare sambata dimineața la ora 9.00 și va ramane valabil pana duminica seara la ora 23.00. Primul fenomen care iși va face simțita…

- Prefectul județului Salaj, Florin Florian, și subprefectul Vegh Alexandru au avut, luni, 26 martie, o intalnire, la sediul instituției, cu reprezentanții foștilor salariați de la IAIFO Zalau. Pe agenda s-au aflat subiecte legate de problemele pe care o parte din foștii salariați le au in stabilirea…

- REGLEMENTARI…Angajatii vasluieni vor primi nota de lichidare din partea firmelor in care au fost angajati, la finalul unui contract de munca. Parlamentarii au facut o modificare la Codul muncii, prin care angajatorii vor elibera la incheierea unui contract de munca o nota de lichidare pentru angajat,…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Inspecția Muncii a desfașurat, in perioada 12 — 16 februarie 2018, acțiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 583.333 de euro, adica 2.712.500 de lei. Au fost depistate 199 de persoane care lucrau fara forme legale. Dintre acestea, 31 erau din județul Sibiu, 20 din Prahova…