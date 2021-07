Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a fost reales in functia de presedinte al filialei judetene Salaj a PNL, sambata, in cadrul sedintei Comitetului Judetean de Coordonare, eveniment la care au fost prezenti premierul Florin Citu, presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepresedintele Raluca Turcan, alti lideri ai PNL,…

- Eurodeputatul Rares Bogdan si-a inceput discursul la conferinta de alegeri a PNL Bihor adresandu-se premierului Florin Citu cu formula „domnule prim ministru si viitor presedinte al Partidului National Liberal”, iar lui Ludovic Orban i s-a adresat cu „domnule actual presedinte al PNL si presedinte…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sambata, in conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținand ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. “Daca Marcel Bolos era…

- Eurodeputatul Rares Bogdan si-a inceput discursul la conferinta de alegeri a PNL Bihor adresandu-se premierului Florin Citu cu formula „domnule prim ministru si viitor presedinte al Partidului National Liberal”, iar lui Ludovic Orban i s-a adresat cu „domnule actual presedinte al PNL si presedinte…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sâmbata, în conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținând ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. "Daca…

- Trei persoane si-au depus candidatura pentru functia de presedinte al Organizatiei judetene a PNL Vaslui, a declarat, joi, pentru AGERPRES, secretarul general al filialei liberale, Daniel Onofrei. La Conferinta Judeteana a PNL Vaslui, care va avea loc vineri si la care ar urma sa participe…

- "Vreau sa va spun ca mie nu imi plac declaratiile astea, ca eu sunt cu Citu, eu sunt cu Orban . Le-am si cerut colegilor mei sa fie mai discreti in a spune ca sunt cu Orban. Pe de alta parte, sigur ca cineva are nevoie sa creeze o senzatie ca are un oarecare sprijin si din cauza asta se dau tot felul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, nu s-a sfiit, miercuri, la Antena 3, sa-l laude pe Ludovic Orban pentru rezultatele pe care le-a avut in ultimii 4 ani la sefia PNL, in pregatirea Congresului PNL unde concurent la tron ar putea fi si premierul Florin Citu. „Ludovic Orban a preluat PNL acum…