Sala Polivalentă Timișoara- o nouă viață Sala Polivalenta de la Timișoara ar putea avea o noua viața. La Ministerul Dezvoltarii a ajuns o schița a unui studiu de pre-fezabilitate, care va fi inaintat la Compania Naționala de Investiții. Oficialii Primariei Timișoara au declarat: „De la Compania Naționala de Investiții am fost anunțat ca am fost incluși pe ordinea de zi a ședinței de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pentru discutarea avizului Comisiei Tehnico-Economice a studiului de prefezabilitate. De la CNI exista deja acest aviz. Este un alt pas facut pentru construcția acestei sali polivalente de 16.000… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol: stiritimis.ro

