Stiri pe aceeasi tema

- Ce onoare: „Alba Blaj” Arena, gazda, in 24-26 octombrie, pentru turneul doi preliminar al Champions League, cu Volei Alba Blaj printre participante! Onoare pentru Alba: saptamana viitoare, in perioada 24-26 octombrie, „Alba Blaj” Arena va fi gazda meciurilor din cadrul turneului doi preliminar din Champions…

- Volei Alba Blaj, victorie și in al doilea meci din turul preliminar al Ligii Campionilor: 3-1 cu Kralovo Pole Brno In ultima partida a turneului de calificare de la Brno, Cehia, Volei Alba Blaj a invins echipa gazda Kralovo Pole Brno, scor 3-1 (23-25, 25-11, 25-21, 25-15), intr-un meci care nu mai avea…

- Volei Alba Blaj a debutat cu o victorie, 3-0 cu Gran Canaria, campioana Spaniei, in turneul preliminar al Champions League ce se disputa in Cehia, la Brno. Pe seturi scorul in meciul de marți dupa amiaza a fost 25-23, 25-16, 25-18. Din cauza razboiului declanșat in Israel, ofensiva lansata sambata de…

- Din cauza razboiului declanșat de Hamas in Israel, ofensiva lansata sambata de gruparea palestiniana Hamas, care a facut peste 700 de victime, Hapoel Kfar Saba, campioana Israelului a anunțat ca nu participa la turneul preliminar din Champions League la volei feminin, programat in aceasta saptamana…

- Confederația Europeana de Volei (CEV) a stabilit gazda turneelor de calificare pentru turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar Volei Alba Blaj, campioana Romaniei va juca in luna octombrie, la Brno (Cehia). Adversarii reprezentantei Romaniei sunt, in ordine, Grand Canaria, Haopel Kfar Saba și…

- Volei Alba Blaj, primul turneu preliminar in Cehia, in octombrie, pentru accederea in grupele Champions league Confederația Europeana de Volei (CEV) a stabilit gazda turneelor de calificare pentru turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar Volei Alba Blaj, campioana Romaniei va juca in luna octombrie,…

- Volei Alba Blaj a mai realizat doua noi achiziții in perspectiva viitoarei stagiuni, extremele Drussyla Costa (Brazilia) și Isidora Kockarevic (Serbia), ambele voleibaliste fiind la primele experiențe in afara țarilor natale. Secundul Drussyla Andressa Felix Costa (27 de ani, 1,83 metri) a facut parte…

- Volei Alba Blaj, adversare in preliminariile Champions League: Kralovo Pole Brno, Gran Canaria și Hapoel Kfar Saba! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, și-a aflat adversarele din turul preliminar al Champions League. Formația din „Mica Roma” va intalni Kralovo Pole Brno (Cehia), Gran Canaria (Spania)…