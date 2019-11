Stiri pe aceeasi tema

- Marele maestru ucrainean Anton Korobov a preluat sefia in clasamentul turneului Superbet Rapid&Blitz Chess, etapa a sasea a circuitului mondial Grand Chess Tour de la Stejarii Country Club din Bucuresti.

- Elisabeta Lipa, Mihai Covaliu, Marius Urzica si Virgil Stanescu sunt personalitatile lumii sportului din Romania, care, alaturi de fostul tenisman german Boris Becker, vor face prima mutare la partidele programate in cadrul turneului Superbet Rapid&Blitz Chess (6-10 noiembrie), etapa a sasea a circuitului…

- Simona Halep se mentine pe locul 6, cu 4.962 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare aus-tralianca Ashleigh Barty, cu 7.096 de puncte. In Top 100 se mai afla Sorana Cirstea, care se mentine si ea, pe 76, cu 793 puncte. Dintre romance, in Top 200 se mai afla Mihaela…

- Simona Halep se mentine pe locul 6, cu 4.962 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 7.096 de puncte.In Top 100 se mai afla Sorana Cirstea, care se mentine si ea, pe 76, cu 793 puncte. Dintre romance, in Top 200 se mai…

- Simona Halep se mentine locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.501 puncte, dar jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 mondial, s-a apropiat la 86 de puncte de varf, dupa ce a castigat turneul de la Zhengzhou.…

- Ciclistul belgian Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) a terminat invingator joi in etapa a 12-a a Turului Spaniei, ce a avut loc pe distanta de 171,4 km intre Circuito de Navarra si Bilbao, iar slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a ramas in

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys...

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys a urcat pe 10. Keys a reusit un salt de opt pozitii dupa titlul cucerit la Cincinnati. Halep…