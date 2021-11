SAGA Festival lansează aftermovie-ul primei ediții SAGA lanseaza aftermovie-ul primei ediții al celui mai mare festival de muzica electronica din București. Cu numai 2 luni in urma, zeci de mii de oameni au petrecut trei zile pline de energie alaturi de DJii lor preferați, intr-un cadru in care imaginația și creativitatea au jucat rolul principal. Festivalierii au avut parte de un show fantastic și de un concept unic in Romania, iar SAGA afost locul perfect pentru crearea unor noi prietenii de durata și a unei conexiuni incredibile cu artiștii. Acum este momentul ca toți cei care au spus #WeAreSAGAsa retraiasca momentele formidabile de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

