Șacalul auriu, filmat în pădurile de lângă Iași. I se mai spune ”distrugătorul universal“ In judetul Iasi si-a facut aparitie un nou pradator - sacalul auriu. Animalul de talie medie si-a facut drum in ultimii ani in mai multe regiuni din Moldova unde in urma cu 20 de ani nu era nicio sansa sa poata fi observat. Acum, un grup de persoane l-au identificat in judet si au realizat prima filmare cu acesta, intr-o poiana dintr-o padure din Iasi. „Ziarul de Iasi“ a luat legatura cu specialistii ieseni pentru a intelege importanta asupra ecosistemului a acestui nou pradator, iar prof.dr. Ion Constantin, specialist in zoologie, spune ca semnele nu sunt de bun augur. VIDEO pe ziaruldeiasi.ro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

