Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce o țara intreaga așteapta o rezolvare rapida și pașnica a grevei din Educație, profesorii care nu și-au ținut orele in luna mai afla ca vor primi peste cateva zile salarii taiate cu 30%. Duminica, Guvernul ar trebui sa anunțe daca vor fi anulate probele orale de la examenul de Bacalaureat.…

- Guvernul se va reuni intr-o sedinta speciala, duminica, pentru a aproba ordonanta de urgenta care prevede echivalarea examenelor orale de la Bacalaureat cu notele din timpul liceului, eliminarea evaluarii nationale la clasa a VI-a si a inspectiei la clasa din examenul de titularizare. Daca sindicatele…

- Deputatul Cristian Ichim (REPER) critica Guvernul, intr-un comunicat de presa, pentru situația protestelor din Educație și Sanatate, dar și pentru preocuparea pentru „rotativa”. Criza din educație continua! Suntem in a treia saptamana de greva generala a profesorilor, iar cadre didactice din mai multe…

- In cadrul Galei Premiilor Capital – TOP 100 Performeri din Sanatate trei dintre premiile acordate au ajuns in județul nostru. Iata o noua recunoaștere a excelenței in medicina practicata in Targu Mureș. La categoria "Educație – Cercetare" prof dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "G. Emil Palade" din…

- Actualizare: Gabriel Plosca, liderul SLI Neamț declara ca profesorii raman in greva generala, procentul celor participanți fiind același de la inceput. El susține, de asemenea, ca solicitarea, restransa, la care nu renunța cadrele didactice este cea inaintata ieri Guvernului de liderii naționali. „Informațiile…

- [Medici Buni]Dr. Bodi Beata, medic specialist alergologie și imunologie clinica, Hyperclinica MedLife Targu Mureș: „De fiecare data cand imi intra un copil in cabinet, ne mutam intr-o alta lume, a poveștilor" „Cam micuța, dar draguța Ma vedeți, sunt doctorița! Am halatul alb, curat Și boneta e pe cap.…

- Vacanța de vara ar putea incepe mai repede in acest an, dar elevii vor ramane cu situația școlara neincheiata. Care este motivul Anul școlar s-ar putea incheia mai repede, dar elevii vor ramane cu situația neincheiata. Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii…

- Cateva sute de salariati ai Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si ai Federatiei Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au protestat timp de o ora in Piata Victoriei si au cerut repectarea drepturilor salariale si identificarea unor solutii pentru cresterea veniturilor personalului didactic…