Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, dupa aproape un secol si jumatate de la nasterea sa, operele lui Constantin Brancusi sunt expuse in marile muzee ale lumii, devenind adevarate locuri de pelerinaj pentru iubitorii de arta, confirmand valoarea inestimabila a creatiei sale. Chiar daca vremurile in care a trait l-au tinut departe…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca in functie de analizele efectuate la nivel guvernamental, Romania ar putea scapa in curand de restrictii. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca nu se antepronunta cu privire la ridicarea restrictiilor sanitare, dar in functie de datele privind pandemia…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…

- Ședința la Guvern, din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid 19. Ce masuri ar putea sa se impuna Premierul Nicolae Ciuca și reprezentanți ai ministerelor Sanatații, Finanțelor, Justiției, Educației, Muncii și Solidaritații Sociale, precum și șeful DSU au avut o intalnire la Guvern pe fondul creșterii…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat joi, 30 decembrie, la TVR, ca vaccinarea anti COVID-19 din Romania nu a functionat așa cum trebuie din cauza comunicarii. „Cred ca trebuie recalibrata comunicarea”, a explicat șeful Executivului. „Vaccinul, din ceea ce am putut eu sa ințeleg, nu sunt specialist, dar…

- George Simion, liderul protestatarilor de la Parlament și copreședintele AUR, anunța ca manifestarea se muta de la Parlament la sediul Guvernului. „De frica, deputații nu au vrut sa voteze azi certificatul verde! Protestele vor continua la Guvern!”, a spus Simion, pe pagina sa de Facebook.Situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj la implinirea a 32 de ani de la izbucnirea Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a preciaat ca „milioanele de romani care au iesit atunci in strada, oameni obisnuiti, mobilizati de dorinta de a trai in libertate si democratie, sunt eroii acelor…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca se va consulta cu factorii decizionali din plan intern in domeniul sanitar si, in cel mai scurt timp posibil, autoritatile nationale vor anunta masurile dispuse pentru a impiedica raspandirea variantei sud-africane a SARS-CoV-2, dupa ce a luat nota de recomandarile…