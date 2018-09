Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ''FK Partizan'' din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor. Aleksandar...

- Mladen Kristajici, selecționerul Serbiei e nemulțumit chiar și dupa un meci in care sarbii au marcat un gol din penalty cu Lituania, au dat 4 bare și au mai ratat o lovitura de pedeapsa, in victoria cu 1-0. Se poate profita de fisurile din aparare, spune el. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor…