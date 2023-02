SA Moldovagaz: consumatorii vor putea calcula valoarea compensației pentru gazele naturale SA „Moldovagaz” a lansat un calculator online, cu ajutorul caruia consumatorii pot verifica valoarea compensației pentru gazele naturale. Noul instrument este disponibil pe pagina web a intreprinderii, la rubrica „Consumatori”, informeaza MOLDPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

