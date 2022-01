Să mai și râdem! Declarații studipide făcute politicienii noștri în ultimul an Reprezentanții celor mai importante partide au comis pe rand gafe care au generat valuri de mesaje ironice pe rețelele de socializare. Totul a inceput, in primavara, cu o problema de masca la fostul ministru al sanatații Vlad Voiculescu și s-a terminat catre finalul anului cu declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, in care explica de ce i s-a atribuit lui Vasile Dincu „portofelul apararii” in loc de portofoliu. Pe 11 aprilie, ministrul USR de atunci al sanatații, Vlad Voiculescu, a stat fara masca de protecție COVID inaintea unei conferințe de presa, iar in sala erau mai multe persoane. „Nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

