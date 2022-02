Să fie acesta sfârșitul Facebook? Acțiunile Meta par să se prăbușească Acțiunile Meta par sa fie afectate. Pentru prima oara in cei 18 ani de activitate, Facebook a inregistrat prima scadere a utilizatorilor activi zilnici. Meta a spus ca numarul utilizatorilor activi zilnici a scazut la 1,929 miliarde in ultimul trimestru al anului 2021, comparativ cu 1,930 miliarde in trimestrul precedent, potrivit BBC .Compania a vorbit, de asemenea, și despre incetinirea creșterii veniturilor din publicitate, din cauza concurenței rivalilor precum TikTok și YouTube. Acțiunile altor platforme de social media, inclusiv Twitter, Snap și Pinterest, au scazut, de asemenea, brusc in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

