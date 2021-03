Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria sustine ca desi Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 interzice grevele in anumite domenii de activitate, inclusiv in transportul local, pe perioada starii de alerta, nu are competente pentru a sanctiona protestatarii care…

- Directorul general al SC Transport Local SA Targu Mures, Tatar Bela, a acuzat, joi, Jandarmeria si Politia ca nu au aplicat nicio sanctiune dupa ce in jur de 30 de membri de sindicat au declansat o greva spontana, desi Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- In aceasta dimineața, șoferii de autobuze au refuzat sa iasa pe traseu, cerand conducerii, pastorita de 20 de ani de udemeristul incompetent Tatar Bela, sa lamureasca situația. Revolta angajaților a izbucnit dupa ce liderul sindical PRO LEX a fost dat afara peste noapte cu, spun oamenii, motive inventate.…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal si deruleaza investigatii pentru identificarea unei persoane care a decapitat doua pisici. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a deschis un dosar penal si efectueaza cercetari pentru identificarea persoanei sau persoanelor care, vineri seara, au vandalizat Monumentul Secuilor din Targu Mures, desenand pe acesta drapelul Romaniei, cu grafitti. "La data de 05 februarie a.c, politistii de…

- Sindicalistii de la Cartel Alfa au demarat joi, 14 ianuarie, in fața Prefecturii Maramureș, acțiuni de protest in cadrul caravanei drepturilor sociale. La fața locului s-au aflat sindicaliști din intreaga țara. Aceștia sunt nemulțumiți fata de “masurile luate sau anuntate de actualul guvern, care dezavantajeaza…

- Membri ai Federației SANITAS, filiala Suceava, au protestat ieri in fața Prefecturii, solicitand aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; stabilirea sporului de conditii de munca prin raportare la salariul de baza aflat in plata și ...

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.034 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 996.375 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul…