S-au semnat contractele pentru un nou tronson din autostrada Moldova

Dupa ani de zile in care a existat pe hartie sau a fost doar subiect de proteste, Autostrada Moldova A7 prinde tot mai pronunțat contur. Astazi au fost semnate contractele pentru inca 96 de km din Autostrada Moldovei (A7). In urma cu cateva saptamani erau finanțate exproprierile pe un nou tronson, de 77,4 km. Conform ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, constructorul roman care a caștigat licitația are la dispoziție 6,5 miliarde de lei (fara TVA) și 30 de luni pentru a finaliza lucrarile pe cele 3 loturi ale Autostrazii Focșani-Bacau, finanțata prin PNRR: -Lotul 1 (Focșani – Domnești…