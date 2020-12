S-au plimbat cu autocamionul părinților A baut impreuna cu un prieten, apoi a decis sa fure camionul parinților. Un minor de 16 ani ani și amicul sau de 18 ani, ambii din Chișinau s-au inversat cu un autocamion, in apropierea satului Recea din raionul Rișcani, scrie echipa.md Totul s-a intimplat in data de 22 decembrie, la ora 05:00 dimineața. Contactat pentru o reacție, ofițerul de presa de la IP Rișcani, Jana Molceanov, a declarat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

