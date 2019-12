Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 20 de ani de la inființarea primei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați intelectuale din Romania, locuința „DINA”. Fundația „Pentru Voi” a inființat și administreaza șase locuințe protejate, care au gazduit 43 de persoane cu dizabilitați intelectuale : unele venite…

- Sindicatul Europol a anuntat, vineri seara, pe pagina de Facebook, ca un barbat inarmat cu un cutit cu lama de peste 30 de centimetri a atacat mai multe persoane intr-o zona aglomerata a municipiului Bucuresti. Doi politisti rutieri au intervenit.

- Miercuri, 9 octombrie 2019, Preasfințitul Parinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat doua parohii din Protopopiatul Oradea, respectiv Oradea-Zorilor și Paleu, in care a fost demarat proiectul „Aripi de inger”, inițiat de Asociația Filantropia a Episcopiei Oradiei, prin care se vor construi doua…

- Mona Ica este educatoare la Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap din Calarasi, unde pune in practica diverse tehnici educationale pentru a-i ajuta pe copii sa duca o viata normala si sa-si dezvolte abilitatile de invatare si chiar pe cele fizice. „Rezultatele se vad de la o zi la alta“ este o garantie…

- Un incendiu de amploare a izbucnit, marti dupa-amiaza, intr-un imobil situat in centrul orasului Paris, afirma surse citate de cotidianul Le Figaro.Incendiul afecteaza o cladire situata pe Bulevardul Montmartre, in sectorul 2 al Parisului.

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5159 mii persoane, in scadere cu 21 mii persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4670 mii persoane, in scadere cu 10 mii persoane faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie lunara (determinata luand…

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa. Un purtator…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru reabilitarea si modernizarea a 3 casute pentru Centrul de plasament Antonio, respectiv 6 casute pentru Centrul de…